UFFICIALE - Bailey è della Roma: prestito con diritto di riscatto (COMUNICATO)

Leon Bailey è un nuovo calciatore della Roma. Il club ha ufficializzato l'arrivo dell'esterno offensivo giamaicano dall'Aston Villa. L'operazione è stata conclusa con la formula del prestito con diritto di riscatto. Bailey, primo giocatore giamaicano nella storia della Roma, ha scelto di indossare la maglia numero 31.

Di seguito, il comunicato ufficiale del club:

"L'AS Roma è lieta di annunciare l'acquisto di Leon Bailey dall'Aston Villa.

L'operazione si conclude in prestito con diritto di riscatto.

Classe 1997, Bailey è il primo calciatore giamaicano della storia giallorossa. Nato a Kingston, trasferitosi in Europa all'età di 13 anni, da professionista ha vestito le maglie di Genk, Bayer Leverkusen e Aston Villa.

Di ruolo esterno offensivo, conta 377 presenze tra competizioni nazionali e internazionali con 76 gol segnati.

Bailey ha scelto la maglia numero 31.

Benvenuto a Roma, Leon!"

(asroma.com)

VAI AL COMUNICATO

Anche il club inglese ha ufficializzato la cessione con un comunicato pubblicato sul proprio sito:

"L'Aston Villa conferma che Leon Bailey si è trasferito alla AS Roma in prestito.

L'esterno si unisce al club italiano, che ha concluso al quinto posto la scorsa stagione di Serie A, per la durata della stagione 2025/26.

Bailey è arrivato al Villa nell'estate del 2021 e ha collezionato un totale di 144 presenze con la maglia del club, segnando 22 gol".

(avfc.co.uk)

VAI AL COMUNICATO