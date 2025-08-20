Calciomercato Roma: offerti Gil e Solomon del Tottenham

La Roma farà il possibile nelle prossime ore per convincere Jadon Sancho a trasferirsi nella Capitale. I giallorossi hanno infatti l'accordo con il Manchester United, ma non possono chiudere la trattativa per il mancato via libera del giocatore. Qualora i nuovi contatti con l'entourage dell'ex Chelsea non dovessero portare risultati positivi, la Roma si troverebbe costretta a guardare a delle alternative. Secondo quanto riporta l'edizione odierna del quotidiano, ai giallorossi sarebbero stati offerti due giocatori in uscita dal Tottenham: Bryan Gil e Manor Solomon. I due potrebbero rappresentare una soluzione per Massara e per la Roma, anche se la priorità resta comunque Sancho, nonostante da parte del club capitolino non ci sia l'intenzione di aspettare ancora a lungo.

(Il Messaggero)