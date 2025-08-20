Pellegrini prepara il ritorno in gruppo: ieri esercizi specifici di natura tattica

Passo dopo passo, Lorenzo Pellegrini si avvicina al rientro in gruppo e preparare il ritorno in campo. Il numero 7 giallorosso nella giornata di ieri ha iniziato a svolgere dei lavori specifici sui movimenti in campo, esercizi di natura tattica. Lo staff tecnico sta gestendo il rientro di Pellegrini in modo da alzare il livello ogni giorno e prepararlo così gradualmente al gruppo. Ieri il classe 1996 si è esercitato in situazioni di gioco con cambi di direzione e altri aspetti propedeutici al rientro in gruppo. Non appena tutti i test daranno indicazioni positive, Pellegrini tornerà a lavorare con la squadra e ogni giorno può essere quello buono. Il numero 7 è carico, motivato e non vede l'ora di tornare in campo con i compagni e mettersi a disposizione di Gasperini. Il programma del tecnico per il gruppo prevede allenamento giovedì mattina, venerdì pomeriggio e sabato rifinitura mattutina, come da sua abitudine.

LR24