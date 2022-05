Sulla festa della Roma indaga la procura Figc, rischio deferimento. A fine luglio test col Tottenham. Rinnovi: priorità Zaniolo, nuovo tentativo con Mkhitaryan

La Roma e i suoi tifosi si godono ancora la sbornia da vittoria, ma sui festeggiamenti per la conquista della Conference League indaga la procura FIGC. E se per la preparazione estiva si delinea la tappa Tottenham, sul mercato tiene banco l'argomento rinnovi: una priorità quello di Nicolò Zaniolo, mentre il club giallorosso fa un nuovo tentativo per Mkhitaryan, attratto dall'Inter.





IL TEMPO - VIA ALLE VACANZE. IL RADUNO FISSATO A INIZIO LUGLIO

CORSPORT - GLI AGENTI DI DYBALA AL TAVOLO DELL'INTER. MA OGGI IL SUO ENTOURAGE VEDRÀ LA ROMA

DI BARTOLOMEI PORTA IN TRIONFO PELLEGRINI NELL'OPERA DELLO STREET ARTIST LAIKA

ROMA, FISSATO IL PRIMO TEST PRECAMPIONATO: IL 30 LUGLIO AMICHEVOLE AD HAIFA CON IL TOTTENHAM

ABBONAMENTI: VICINA QUOTA 21 MILA TESSERE, RAGGIUNTI IN SOLI 10 GIORNI I NUMERI DELLA PASSATA STAGIONE

CONFERENCE LEAGUE: PELLEGRINI ELETTO MIGLIOR GIOCATORE, 4 GIALLOROSSI NELLA TOP 11

FESTA ROMA: LA PROCURA FIGC INTERVIENE, POSSIBILE DEFERIMENTO PER GIOCATORI E CLUB: "VIOLATI I PRINCIPI DI LEALTÀ SPORTIVA"

CALCIOMERCATO ROMA: ZANIOLO SARÁ IL PRIMO CHIAMATO PER IL RINNOVO

IN THE BOX - IL NEUROCHIRURGO

INSTAGRAM, MOURINHO PARTE PER LE VACANZE: "ARRIVEDERCI ROMA"

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DALL'ETERE ROMANO

PRIMAVERA, ROMA IN FINALE SCUDETTO: BATTUTA 2-0 LA JUVE

CALCIOMERCATO ROMA, PER MKHITARYAN SFIDA ALL'INTER: NUOVO INCONTRO PER IL RINNOVO