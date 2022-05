Primavera, ROMA-JUVENTUS 1-0 (46' pt Tripi): fine primo tempo

Terminata la stagione al primo posto in classifica, la Roma sfida nella semifinale Scudetto del campionato Primavera 1 la Juventus: alle 18.00 andrà in scena la gara allo Stadio Enzo Ricci di Sassuolo. L'altra semifinale, invece, vedrà protagoniste domani Inter e Cagliari. Mister Alberto De Rossi si affida a Volpato trequartista alle spalle di Cherubini e Satriano in attacco.

IL TABELLINO

ROMA: Mastrantonio; Ndiaye, Vicario, Feratovic; Missori, Faticanti, Tripi, Rocchetti; Volpato; Cherubini, Satriano.

A disp.: Baldi, Del Bello, Morichelli, Voelkerling Persson, Tahirovic, Oliveras, Cassano, Louakima, Pagano, Padula, Keramitsis, Pisilli.

All.: De Rossi.

JUVENTUS: Senko; Savona, Nzouango, Muharemovic, Turicchia; Mulazzi, Omic, Bonetti, Iling; Hasa, Chibozo.

A disp.: Scaglia, Daffara, Citi, Cerri, Rouhi, Turco, Fiumanò, Doratiotto, Dellavalle, Sekularac, Strijdonck, Maressa.

All.: Bonatti.

Arbitro: Pascarella di Nocera inferiore. Assistenti: Bocca e Zanellati. IV uomo: Grasso.

Reti: 46' pt Tripi.

Note: ammonito Muharemovic (J). Recupero 2' pt.

LA CRONACA DELLA PARTITA

46' - GOOOOOOOOOL!!!! ROMA IN VANTAGGIO!!!! Punizione battuta da Tripi, destro sotto l'incrocio dei pali dove Senko non può arrivare.

45' - Risposta della Roma, accelerazione di Volpato che viene fermato da Muharemovic al limite dell'area: punizione e giallo per il difensore bianconero.

44' - Subito capovolgimento di fronte, Chibozo va via a Ndiaye con un rimpallo fortunoso, Mastrantonio esce

44' - Punizione battuta da Volpato, spiovente telefonato che non crea problemi a Senko.

43' - Spunto di Ndiaye che arriva al limite dell'area e viene steso da Turicchia, calcio di punizione da posizione interessante per i giallorossi.

37' - Prima vera chance per la Roma, incursione di Faticanti che serve Cherubini, destro conclusione respinto da Senko poi Nzouango difende il pallone sulla ribattuta.

32' - Prima opportunità della Roma, Missori va via sull'out di destra e mette dentro per Rocchetti che viene anticipato da un difensore.

30' - Occasione Juve, Bonetti fa fuori Faticanti con un colpo di tacco e cerca la porta con il sinistro da posizione centrale, pallone in tribuna

28' - Riprende il gioco

26' - Cooling break chiamato dall'arbitro.

24' - Traversone di Savona diretto in area, Ndiaye libera

20' - Ancora Juve, Hasa riceve sulla trequarti, avanza e tenta un sinistro completamente svirgolato che termina ampiamente a lato della porta giallorossa.

17' - Ancora bianconeri in attacco, traversone di Savona e Mulazzi manca di poco l'aggancio con il pallone

16' - La Juve insiste, duello sulla sinistra tra Chibozo e Ndiaye, lo juventino riesce a servire Iling che però si trascina grossolanamente il pallone fuori.

13' - Risponde subito la Roma, cross di Missori per Satriano che però commette falli ai danni di Bonetti

11' - Ancora Juve, corner pericoloso dalla destra prolungato da Satriano, poi sugli sviluppi dell'azione conclusione di Savona bloccata da Mastrantonio

8' - Occasione per la Juve, cross basso dalla destra, colpo a botta sicura di Omic con Missori che si mette sulla traiettoria e salva.

1' - Match al via!