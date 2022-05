Mentre l'entusiasmo per la vittoria della Conference League anima città e squadra, il club programma il prossimo futuro. E in casa Roma si parla del tema rinnovi di contratto: tra i giocatori in scadenza nel 2024 c'è Nicolò Zaniolo, autore del gol vittoria in finale contro il Feyenoord, e secondo quanto fa sapere il giornalista Angelo Mangiante il 22 giallorosso sarà il primo giocatore ad essere chiamato dalla società per trattare il prolungamento del contratto.

