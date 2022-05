Dopo la vittoria della Conference League a Tirana al termine della prima stagione sulla panchina della Roma e la festa con i tifosi tra le vie della capitale, per José Mourinho è tempo di relax. Il tecnico giallorosso ha condiviso uno scatto su Instagram mentre è in aeroporto pronto per godersi le vacanze prima di iniziare la nuova stagione: "Arrivederci Roma", il messaggio di Mourinho.

