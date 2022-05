LIVE - Festa Roma, squadra sulla Colombo: tifosi in strada tra cori e fumogeni (FOTO e VIDEO)

Il gol di Zaniolo, il trionfo in Conference League, la coppa alzata a Tirana e il ritorno a Roma. La squadra giallorossa, guidata da José Mourinho, continuerà oggi i festeggiamenti per il successo europeo e lo farà con i tifosi. La Roma, dalle 16.30 circa, su due pullman scoperti si dirigerà da Via dell'Arcadia al Circo Massimo percorrendo Via Cristoforo Colombo, Via delle Terme di Caracalla, Piazza di Porta Capena. Al Circo Massimo i bus effettueranno il giro dell'arena, per poi raggiungere il Colosseo.

17.00 - La festa sul bus della squadra testimoniata da Edoardo Bove su Instagram:





16.55 - Si canta sul bus della Roma che si sta dirigendo verso Terme di Caracalla. Il pullman procede a passo lento, scortato dalla polizia, per la presenza dei tifosi in strada.

16.50 - Anche i giocatori documentano il giro in città tramite alcune dirette su Instagram: questo l'entusiasmo di Zaniolo.





16.45 - Ecco la squadra sul bus scoperto: inizia il giro per festeggiare con i tifosi! Il pullman sta attraversando Via Cristoforo Colombo.

16.25 - Si intona l'inno della Roma al Circo Massimo.

16.15 - Molti i tifosi giallorossi in attesa dei bus della squadra alle Terme di Caracalla tra cori, bandiere e fumogeni.