Roma: amichevole col Tottenham il 30 luglio ad Haifa

Come comunicato sui social network dal Tottenham, la Roma sfiderà gli spurs in un'amichevole in programma il 30 luglio al "Sammy Ofer Stadium", impianto da 30.780 posti ad Haifa, con l'orario del calcio d'inizio ancora da definire. Mourinho ritroverà la sua ex squadra, tornata in Champions League quest'anno con Antonio Conte.

