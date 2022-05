Uefa: la 'top 11' della Conference League. Ci sono Rui Patricio, Smalling, Pellegrini e Abraham. Il numero 7 scelto come miglior giocatore

L'Uefa ha stabilito la formazione della stagione di Conference League, portata a casa dalla Roma. Ci sono 4 giallorossi, uno per reparto: guanti affidati a Rui Patricio, Smalling al centro della difesa a far coppia con Trauner, Pellegrini nel mezzo, che è stato nominato miglior giocatore dell'intera competizione, e davanti Abraham, al fianco di Dessers. 5 giocatori del Feyenoord, oltre a Dewsbury-Hall del Leicester e Payet del Marsiglia completano la formazione.

Nell'articolo pubblicato dall'Uefa per insignire Pellegrini del premio di miglior giocatore della Conference League, si legge: "Il 25enne creativo centrocampista è stato una spina costante per le squadre avversarie durante tutta la campagna della Roma, segnando il primo dei suoi cinque gol in 12 partite al debutto col Trabzonspor".

