Via alle vacanze. Il raduno fissato a inizio luglio

IL TEMPO (E. ZOTTI) - Una festa che ha coinvolto la città fino a notte fonda e che per gran parte dei giocatori della Roma ha sancito l'inizio delle vacanze: soltanto chi dovrà rispondere alla chiamata della propria Nazionale inizierà le ferie con una settimana di ritardo. Il rompete le righe è arrivato al rientro dal giro sul pullman scoperto che ha percorso le principali vie del centro. La ripresa dei lavori a Trigoria non è ancora stata fissata ufficialmente, ma la squadra dovrebbe rimanere a riposo fino alla prima settimana di luglio. Un anno fa, con il turno preliminare di Conference League da preparare, José Mourinho aveva scelto il 6 luglio come giorno del raduno, per peparare la prima gara di coppa in Turcha il 19 agosto. Stavolta invece - nonostante la qualificazione diretta in Europa League - è il campionato partire prima, nel weekend del 13-14 agosto. Ancora al vaglio invece l'ipotesi ritiro. Dopo l'esperienza in Portogallo dell'estate scorsa, quest'anno il club sembra propenso ad optare per una location differente. Al vaglio ci sono almeno tre opzioni (tutte fuori dall'Italia): si decide nelle prossime due settimane.