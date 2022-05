Gli agenti di Dybala al tavolo dell’Inter. Ma oggi il suo entourage vedrà la Roma

Dopo i contatti tra Marotta e l’entourage del giocatore avvenuti nei giorni scorsi, ieri, un rappresentante di Paulo Dybala, un agente che era già stato coinvolto in occasione del trasferimento poi mancato al Manchester United nell’estate 2019 - si è trattenuto per un paio d’ore nella sede nerazzurra. È stato un primo confronto diretto, nel quale sono stati approfonditi tutta una serie di aspetti: da quelli tecnici (assicurato un ruolo da protagonista), a quelli economici. Il club nerazzurro, infatti, ha voluto spiegare che, dovendo ridurre il monte ingaggi del 10-15%, non potrà spingersi oltre certe cifre. o. Attenzione, però, alla Roma, che resta pienamente in gioco. E che, proprio oggi, potrebbe incontrare a sua volta un rappresentante di Dybala.

(corsport)