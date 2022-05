Abbonamenti: vicina quota 21mila tessere in meno di 10 giorni

Quota 21mila abbonamenti quasi raggiunta per la Roma in meno di dieci giorni dall'apertura della campagna. La spinta ulteriore derivante dalla vittoria della Conference League porta il club giallorosso a un passo dalla soglia complessiva di abbonamenti staccati per la scorsa stagione. Inevitabile che i numeri di abbonati giallorossi saranno nettamente superiori a quelli di un anno fa.

??? In meno di dieci giorni dall’apertura delle vendite sono stati sottoscritti più abbonamenti della scorsa stagione, siamo quasi a quota 21000#asroma ??? — laroma24.it (@LAROMA24) May 27, 2022