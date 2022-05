Calciomercato Roma: per Mkhitaryan sfida all'Inter, nuovo incontro per il rinnovo la prossima settimana

Quella riguardante Henrik Mkhitaryan non è una partita chiusa. Se, da un lato l'Inter ha messo sul piatto un contratto biennale importante avvicinandosi così all'armeno, dall'altro la Roma non è rassegnata all'idea di perdere uno dei giocatori più importanti della gestione Mourinho.

Stando alle ultime indiscrezioni non risulta una decisione presa da parte del giocatore, così come è stata smentita la notizia delle imminenti visite mediche. E anzi la Roma, che ha già presentato la sua offerta per un rinnovo di contratto biennale, ha messo sul piatto grossomodo le stesse cifre proposte dell'Inter. Previsto un nuovo incontro la prossima settimana.

(tuttomercatoweb.com)

