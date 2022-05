Festa Roma: deferiti i giocatori per "violazione dei principi di lealtà". Sarà punito anche il club per responsabilità oggettiva

La festa della Roma, che ieri ha riempito le strade del centro della capitale coi suoi colori, ha indispettito la procura federale. Come scrive Matteo Pinci su Twitter, i giocatori saranno deferiti "per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità". Deferimento in arrivo anche per la Roma per responsabilità oggettiva.

