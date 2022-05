CIARDI: "Vorrei Ruben Neves per il centrocampo" - BALZANI: "Dybala? Qualche segnale c'è..."

Due giorni dopo il trionfo europeo, all'indomani della festa per le strade di Roma, si tenta di buttare un occhio anche al futuro tra le radio che si occupano di faccende romaniste. "Servirebbero un difensore, un centrocampista e un attaccante, tutti e tre di un livello superiore" la lista di Roberto Pruzzo. "Senesi lo prenderei, mi pare un ottimo giocatore, affidabile" il giudizio di Jacopo Palizzi. "Non ha la stessa fantasia di Mkhitaryan ma vedrei bene Ruben Neves al suo posto nel centrocampo della Roma" per Augusto Ciardi.

Francesco Balzani, invece, parla di "un colpo alla Mourinho" e questo potrebbe essere Dybala: "Qualche segnale c'è".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione.

Confido nella conoscenza e nella capacità di poter coinvolgere non solo con i soldi ma anche emotivamente determinati calciatori. Servirebbero un difensore, un centrocampista e un attaccante, tutti e tre di un livello superiore, così la Roma può fare un grande campionato. Il prossimo anno bisognerà lottare per i primi quattro posti e poi bisogna puntare a far bene in Europa. L’Europa League quest’anno non è stata granché e ci sono delle possibilità. (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

I Friedkin hanno riportato i tifosi allo stadio, hanno portato Mourinho e la Coppa. Ora devono cominciare a fare una squadra per poter vincere. Se hai Mourinho e questo pubblico è giusto che metti giocatori in questa squadra. È un dovere dopo una vittoria così. Al di là di Dybala, credo che questo verrà fatto. (NANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Mourinho con Porto e Inter andò via dopo una coppa, con la Roma invece è rimasto ma ha chiesto garanzie. I tifosi devono stare tranquilli che se c’è Mourinho, significa che i Friedkin continueranno a migliorare la squadra. (MARIO MATTIOLI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Smalling è stato un fattore decisivo nel finale di stagione. Senesi lo prenderei, mi pare un ottimo giocatore, affidabile (JACOPO PALIZZI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Mourinho non si accontenta della Conference, vuole arrivare in alto ed è per questo che i tifosi lo amano. Sta battendo il ferro ora che è caldo (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Non ha la stessa fantasia di Mkhitaryan ma vedrei bene Ruben Neves al suo posto nel centrocampo della Roma (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

L’atmosfera di ieri è stata magica. Credo che il rinnovo di Mkhitaryan non sia impossibile, anche se è vicino all’Inter. Le priorità del mercato sono un centrale mancino e il regista (FEDERICO FALVO, PlayRoma)

CI sono momenti in cui si possono fare annunci di strategia e momenti in cui ci vuole più tempo. Mourinho se ne approfitta del cuore caldo della piazza romanista per avanzare le sue richieste (TONY DAMASCELLI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Un colpo alla Mourinho è Dybala: la Roma deve mettere più soldi rispetto all'Inter sul piatto. Qualche segnale c'è (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Dybala? Inter e Roma sono le società più interessate. Al di là dell'argentino, la Roma vuole rafforzarsi e le idee sono chiare (XAVIER JACOBELLI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Una gioia immensa. L’anno prossimo la Roma deve puntare all’Europa League, alla Coppa Italia e ad arrivare in Champions League. Mkhitaryan è un giocatore importante, ma non mi fascerei la testa se andasse via (LUCA PAPPAIANNI, PlayRoma)

I festeggiamenti di ieri sono l’ennesima dimostrazione che la città di Roma tifa solo per la Roma. Credo che il rinnovo di Mkhitaryan sia solo una questione di soldi, essendo l’ultimo contratto importante della sua carriera (MAX PALOMBELLA, PlayRoma)