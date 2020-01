Vigilia di Juventus-Roma, Fonseca: "Non possiamo sbagliare l'approccio come in campionato". Petrachi blocca lo scambio Under-Suso, domani le visite mediche di Ibanez. Friedkin è a Milano: vicino l'acquisto del club

È già giorno di vigilia per la Roma di Paulo Fonseca, partita nel pomeriggio alla volta di Torino dove domani è attesa dal match contro la Juventus valida per il passaggio alle semifinali di Coppa Italia. "Abbiamo avuto poco tempo per prepararci alla gara, ma c’è voglia di vincere per cambiare questa tendenza degli ultimi anni. Non possiamo sbagliare l'approccio come in campionato". Sono le parole del tecnico lusitano che per la sfida con i bianconeri, sulla fascia destra, dovrà affidarsi ancora una volta a Under che continuerà a vestire la maglia giallorossa almeno fino a giugno, in quanto Petrachi non sembra convinto dello scambio con Suso. Ancora non è stato trovato quindi il sostituto di Zaniolo: Politano è sempre l'obiettivo numero uno, ma rimangono in piedi anche le piste che portano a Shaqiri (per il quale il Liverpool chiede 30 milioni, ma per cederlo a giugno) e Januzaj (come confermato dal suo stesso agente: "C’è l’interesse di Roma e Milan"). Domani sono previste le visite mediche di Ibanez, difensore proveniente dall'Atalanta che sostituirà Juan Jesus vicino alla Fiorentina.

Sul fronte riguardo la trattativa Friedkin-Roma ci sono importanti sviluppi: il magnate texano è a Milano e presto si concluderà la due diligence prima della stesura dei contratti. Nei prossimi mesi è atteso quindi il closing. Vicino anche l'acquisto da parte di Vitek dei terreni di Tor di Valle e del progetto del nuovo Stadio della Roma previsto per febbraio.

