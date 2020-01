Coppa Italia, la Roma è arrivata a Torino (VIDEO)

Sono passate poco meno di 48 ore dalla trasferta di Genova e per la Roma è già tempo di ripartire alla volta di Torino dove è attesa dalla sfida dell'Allianz Arena di domani con la Juventus, decisiva per il passaggio alle semifinali di Coppa Italia. Dopo la rifinitura svolta in mattinata a Trigoria, la squadra di Fonseca si è diretta all'aeroporto di Fiumicino da dove si è imbarcata sull'aereo per Torino.

Ore 17.55 - I giallorossi sono appena sbarcati nel capoluogo piemontese.

Ore 16.53 - La squadra è appena arrivata all'aeroporto di Fiumicino ed è pronta alla partenza alla volta di Torino.