Trigoria: rifinitura tattica in vista della Juventus. Ok Fazio, ancora out Perotti

Giornata di rifinitura a Trigoria per la Roma prima della partenza per Torino dove domani i giallorossi sfideranno la Juventus per i quarti di finale di Coppa Italia. La seduta mattutina di oggi è stata incentrata sulla tattica. Come ieri Fazio ha lavorato con il gruppo, mentre per Pastore, Mkhitartyan e Zappacosta prosegue il lavoro di recupero. Ancora out Mirante e Perotti