Calciomercato Roma: il Liverpool vuole vendere Shaqiri in estate

Non si ferma la ricerca di Petrachi di un esterno pronto a sostituire Zaniolo, infortunatosi al ginocchio. Inizialmente Politano sembrava pronto a vestire la maglia giallorossa, ma dopo che l'operazione è clamorosamente sfumata, il ds salentino ha deciso di virare su Xherdan Shaqiri. Il Liverpool però, ha rifiutato già due offerte di prestito per l'esterno svizzero. Nonostante abbia giocato titolare solamente 3 volte fino ad ora, Klopp non vuole privarsi di nessuno in questo mese e sarebbe più disposto a vendere definitivamente il giocatore in estate piuttosto che darlo via in prestito ora. Il giocatore ha una valutazione di circa 23 milioni di sterline.

(mirror.co.uk)