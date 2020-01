Calciomercato Roma, Petrachi non convinto dello scambio con Suso: Under resta in giallorosso

Con il mercato in corso, è circolata spesso l'idea di uno scambio sull'asse Roma-Milan tra Under e Suso. Il turco classe 1997, non autore finora di una stagione brillante complice anche l'infortunio, resterà in giallorosso. Come scrive su Twitter il giornalista del "Corriere dello Sport" Jacopo Aliprandi, il ds romanista Petrachi non è convinto della possibilità di uno scambio con lo spagnolo ed è sicuro del recupero di Under. Eventualmente per cedere il turco, quindi, aspetterà il mercato estivo. Inoltre, il Milan non è intenzionato ad inserire nello scambio un conguaglio economico in favore della Roma.

