Suso per Under: l'idea del Milan

Il mercato del Milan si baserà tutto sulla cessione di Suso. Lo spagnaolo nella giornata di ieri si è presentato a Casa Milan, per fare il punto della situazione. Il giocatore non fa più parte del progetto di Pioli e la dirigenza rossonera sta cercando di trovargli una sistemazione adatta per farlo giocare con continuità. Maldini e Boban continuano a spingere in direzione Roma per mettere in atto lo scambio Suso-Under. Petrachi però non si accontenterebbe dello scambio, ma vorrebbe in aggiunta un conguaglio economico, considerando anche che a oggi il turco è l'unico titolare sulla fascia destra a causa dell'assenza di Nicolò Zaniolo.

(TuttoSport)