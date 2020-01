Calciomercato Roma: accordo raggiunto per Ibanez, domani le visite mediche

La Roma ha trovato l'accordo per Ibanez. Il difensore dell'Atalanta è pronto a lasciare Bergamo. Con i giallorossi firmerà un contratto da 800 mila euro a stagione. Petrachi ha trovato l'accordo con il club nerazzurro per un prestito gratuito di 18 mesi con l'obbligo di riscatto fissato ad 8 milioni al raggiungimento di alcune clausole. Oltra al fisso, la Roma riconoscerà al club bergamasco due bonus da circa un milione l'uno al raggiungimento della decima e della trentesima presenza. Per domani sono previste le visite mediche a Villa Stuart.