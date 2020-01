Coppa Italia, JUVENTUS-ROMA: i convocati di Fonseca. Torna Fazio, c’è anche Estrella

Al termine della rifinitura di questa mattina Paulo Fonseca ha diramato la lista dei convocati per il quarto di finale di Coppa Italia contro la Juventus in programma domani alle 20.45 all’Allianz Stadium. Tra i 21 giocatori scelti dal tecnico giallorosso si rivede Federico Fazio, mentre restano ancora fuori Perotti, Pastore, Mkhitarian, Zappacosta e Mirante, oltre allo squalificato Dzeko. Convocazione anche per il giovane Felipe Estrella

? Ecco i nostri convocati per #JuveRoma ⚡️ Torna a disposizione Federico Fazio. In attacco convocato anche Felipe Estrella#CoppaItalia #ASRoma pic.twitter.com/LWIuDTPQy0 — AS Roma (@OfficialASRoma) January 21, 2020