Calciomercato Roma: Juan Jesus vuole solo la Fiorentina. Accordo triennale, manca l’intesa tra i club

Non solo entrate, in casa Roma si pensa anche alle uscite in questa ultima settimana di calciomercato. L’indiziato numero uno a lasciare Trigoria è Juan Jesus, finito fuori dalle rotazioni di Fonseca in difesa. Secondo quanto riportato dal giornalista de La Gazzetta dello Sport su twitter, il brasiliano ha detto no a offerte dalla Turchia e dal Brasile perché vuole solo la Fiorentina: l’accordo triennale con il club viola già c’è, ora resta solo da trovare l’intesa tra i due club

#JuanJesus vuole solo la #Fiorentina. Il brasiliano ha detto no a offerte da Turchia e Brasile: il suo desiderio è di restare in Serie A. Accordo triennale con Commisso, che ora deve trovare intesa con la #Roma. #calciomercato — Nicolò Schira (@NicoSchira) January 21, 2020