PRUZZO: “L’impegno con la Juve va rispettato, ma il derby è troppo importante” - AUSTINI: “Bernardeschi è un nome che stuzzica Fonseca...”

Ausilio ha fatto passare Spinazzola come un giocatore che aveva qualche problema. Mi dispiace per Politano. È una situazione difficile, lui aveva una grande occasione e ha sfiorato la possibilità di tornare a Roma. Staremo a vedere ma credo che all’Inter abbia chiuso. Con la Juventus l'impegno va rispettato, ma il derby è troppo importante: l'obiettivo è fare una bella partita e provare a passare il turno, ma la Roma deve arrivare al massimo delle potenzialità contro la Lazio (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Roma-Juventus non è una partita qualunque, dà l’accesso alla semifinale comunque. La Roma se la va a giocare ed è giusto che sia così. Alla fine è una partita secca, ma sono fiducioso (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

La Roma pensa al derby anche per raddrizzare la stagione, accorciare la distanza in classifica e fermare la Lazio (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Tra quelli possibili, Politano è l’unico che stuzzica Fonseca. Secondo me un altro potrebbe essere Bernardeschi, che all’allenatore piacerebbe e a cui la Roma un pensierino lo sta facendo, ma ha costi più alti (ALESSANDRO AUSTINI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Shaqiri? La valutazione da fare è sulle condizioni fisiche, se sta bene è un giocatore che fa la differenza. Rispetto a Januzaj prenderei l’esterno del Liverpool (RICCARDO MANCINI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Le vittorie di questa settimana rimettono in carreggiata la Roma soprattutto a livello di convinzioni mentali. I giallorossi devono andare a Torino sapendo di poter passare il turno perché la Juventus quest'anno dà la sensazione di poterti concedere qualcosa (GIOVANNI PARISI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)