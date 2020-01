Shaqiri: "Mi manca il ritmo partita. Rimango positivo nonostante lo scarso minutaggio"

Xherdan Shaqiri è finito nel mirino della Roma come soluzione per sostituire Zaniolo almeno fino al termine della stagione. L'esterno svizzero finora ha racimolato appena 256 minuti stagionali tra campionato e coppe varie, ora però, stando a quanto dice lui stesso ai canali ufficiali del Liverpool, è pronto per tornare in campo: "Probabilmente non ci sarò contro il Wolverhampton ma riuscirò ad essere disponibile per il match di FA Cup contro lo Shrewsbury Town. Non ho nulla di che, è solo un piccolo problema accusato in allenamento, spero di tornare già in questa settimana. In generale non ho molto ritmo partita. La ragione del poco minutaggio? Ci sono diverse ragioni, una di queste è che non avendo potuto svolgere il precampionato le mie possibilità si sono ridotte ma rimango positivo. Voglio continuare a lavorare per dare il mio meglio e aiutare la squadra".

(liverpoolfc.com)

