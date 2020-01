Calciomercato Roma, si riapre la pista Shaqiri con il Liverpool: si lavora al prestito gratuito con diritto di riscatto

Roma a caccia dell'esterno d'attacco per completare la rosa di Fonseca, dopo l'infortunio di Zaniolo. Tra i profili valutati come alternativa a Matteo Politano dell'Inter, c'è anche Shaqiri del Liverpool. Come riferisce l'emittente radiofonica, si è riaperta la pista per lo svizzero classe 1991 con i Reds, nonostante le resistenze del tecnico Klopp: i due club lavorano al prestito gratuito con diritto di riscatto. E' attesa entro un paio di giorni la risposta del club inglese.

(Tele Radio Stereo)