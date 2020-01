Shaqiri: Klopp da convincere. Per Januzaj 48 ore decisive

La Roma continua a lavorare sul mercato alla ricerca di un sostituto per Zaniolo. Il nome più caldo è quello di Matteo Politano, che Petrachi sta cercando di riportare nella Capitale, ma nel frattempo si lavora su più fronti. Il ds giallorosso infatti entro 48 ore potrebbe dare una risposta definitiva a Januzaj, giocatore del Real Sociedad, sul quale oltre i giallorossi ci sarebbe un forte interesse del Milan e di una squadra di Premier League. In alternativa ci sarebbe il nome di Shaqiri, esterno di proprietà del Liverpool, per il quale la Roma chiede un prestito con diritto di riscatto. Non convinto dell'operazione è però Klopp, tecnico dei reds, che non vorrebbe far partire il giocatore a gennaio.

(gasport)