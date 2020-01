Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo in merito alla 20.a giornata del campionato. Sono 11 i giocatori squalificati: Balotelli (2 giornate), Chabot, Rincon, Ola Aina, Dalbert, Candreva, Pisacane, Sansone, Bani, Zaccagni, Cassata.

Per la Roma entra in diffida Jordan Veretout, terza sanzione per Edin Dzeko, prima per Pau Lopez. Resta in diffida anche Pellegrini

(legaseriea.it)

