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Women's Champions League, al via la vendita dei biglietti per Benfica-Roma

Roma Femminile
di Paolo Rosi
femminile
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La Roma di mister Piovani affronterà il Benfica in trasferta giovedì 19 novembre alle ore 21:00 all'Estádio do Sport Lisboa e Benfica per il matchday 5 di UEFA Women's Champions League.
Sono ufficiali le modalità di vendita dei biglietti per il settore ospiti, al costo di 5 euro. La Fase 1 (prevendita online) è attiva dalle 16:00 del 12 novembre alle 18:00 del 16 novembre. La Fase 2 permetterà l'acquisto diretto allo stadio (store ufficiale del Benfica) dal giorno antecedente la gara fino alla fine del primo tempo. L'apertura dei cancelli è fissata a 120 minuti dal fischio d'inizio. 
(asroma.com)
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