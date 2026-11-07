Femminile, Piovani: "Prestazione figlia del lavoro, ma non abbiamo ancora fatto niente. Ora dobbiamo vincere con il Servette" (VIDEO)Roma Femminile
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A Napoli salta la conferenza di Allegri mentre i giornalisti erano in sala stampa
Che non stia vivendo un buon momento il Napoli è sotto gli occhi di tutti. Ma quello che è successo oggi è qualcosa che va oltre. Mentre tutti i giornalisti erano nella sala stampa ad aspettare Massim...
Femminile, Thogersen: "Grande prestazione su un campo difficile. Voglia fare una bella prestazione anche in Champions" (VIDEO)
Al termine della rotonda vittoria per 0-4 sul campo del Como, la centrocampista della Roma Femminile Frederikke Thogersen ha analizzato ai microfoni la prestazione delle giallorosse, capaci di blindar...
Calciomercato Roma, dalla Spagna: incontro esplorativo per Balde del Barcellona. Sul terzino sinistro anche Juventus, Monaco e club di Premier
Il Barcellona pensa alla rivoluzione in vista della sessione invernale di calciomercato e apre alla cessione di Alejandro Balde. Secondo quanto riferito da media spagnoli, il club blaugrana sarebbe di...