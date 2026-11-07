Femminile, Piovani: "Prestazione figlia del lavoro, ma non abbiamo ancora fatto niente. Ora dobbiamo vincere con il Servette" (VIDEO)

Al termine del rotondo 0-4 conquistato sul campo del Como, il tecnico della Roma Femminile Giampiero Piovani è intervenuto ai microfoni per analizzare la straordinaria prestazione delle sue ragazze:"Logicamente abbiamo fatto tanto, ma quello che abbiamo fatto non è ancora niente, quindi dobbiamo continuare nel nostro lavoro, fatto di entusiasmo, fatto di empatia, fatto di passione, che è quello che poi ci porta la domenica a fare prestazioni del genere".

Il mister si è soffermato in particolare sulla mentalità mostrata dalla squadra fin dalle prime battute: "L'atteggiamento della squadra sin da subito è molto aggressivo, andavamo spesso nell'uno contro uno, quindi senza paura. Questa è la cosa che ci gratifica di più a noi dello staff perché il lavoro che facciamo durante la settimana è in primis su queste cose. Quindi vuol dire che le ragazze ci seguono, siamo molto vicine a quello che proponiamo noi".

Chiusa la pratica in campionato, la testa è già proiettata al prossimo e fondamentale impegno europeo in Champions League contro il Servette: "Come ho detto in settimana non possiamo nasconderci dietro un dito. Se vogliamo continuare anche nel percorso in Champions dobbiamo vincere col Servette, altrimenti siamo costretti a fare due imprese dopo, cosa che sarà molto difficile. Logicamente col Servette dobbiamo portare a casa i tre punti, che sarebbe per noi tanta manna e soprattutto andrebbe a impreziosire il percorso che stiamo facendo adesso".