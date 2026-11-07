Vai al contenuto
News
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&PromoMatchcenterContatti

Femminile, Piovani: "Prestazione figlia del lavoro, ma non abbiamo ancora fatto niente. Ora dobbiamo vincere con il Servette" (VIDEO)

Roma Femminile
di Paolo Rosi
piovani
Aggiungi come fonte preferita su Google
Al termine del rotondo 0-4 conquistato sul campo del Como, il tecnico della Roma Femminile Giampiero Piovani è intervenuto ai microfoni per analizzare la straordinaria prestazione delle sue ragazze:"Logicamente abbiamo fatto tanto, ma quello che abbiamo fatto non è ancora niente, quindi dobbiamo continuare nel nostro lavoro, fatto di entusiasmo, fatto di empatia, fatto di passione, che è quello che poi ci porta la domenica a fare prestazioni del genere".
Il mister si è soffermato in particolare sulla mentalità mostrata dalla squadra fin dalle prime battute: "L'atteggiamento della squadra sin da subito è molto aggressivo, andavamo spesso nell'uno contro uno, quindi senza paura. Questa è la cosa che ci gratifica di più a noi dello staff perché il lavoro che facciamo durante la settimana è in primis su queste cose. Quindi vuol dire che le ragazze ci seguono, siamo molto vicine a quello che proponiamo noi".
Chiusa la pratica in campionato, la testa è già proiettata al prossimo e fondamentale impegno europeo in Champions League contro il Servette: "Come ho detto in settimana non possiamo nasconderci dietro un dito. Se vogliamo continuare anche nel percorso in Champions dobbiamo vincere col Servette, altrimenti siamo costretti a fare due imprese dopo, cosa che sarà molto difficile. Logicamente col Servette dobbiamo portare a casa i tre punti, che sarebbe per noi tanta manna e soprattutto andrebbe a impreziosire il percorso che stiamo facendo adesso".

APPENA ARRIVATO

0a889db5-334f-4eb9-a3cd-3f2b8dd43617

Coppe Europee? Tifa con noi!

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...

Allegri

A Napoli salta la conferenza di Allegri mentre i giornalisti erano in sala stampa

Che non stia vivendo un buon momento il Napoli è sotto gli occhi di tutti. Ma quello che è successo oggi è qualcosa che va oltre. Mentre tutti i giornalisti erano nella sala stampa ad aspettare Massim...

thogersen

Femminile, Thogersen: "Grande prestazione su un campo difficile. Voglia fare una bella prestazione anche in Champions" (VIDEO)

Al termine della rotonda vittoria per 0-4 sul campo del Como, la centrocampista della Roma Femminile Frederikke Thogersen ha analizzato ai microfoni la prestazione delle giallorosse, capaci di blindar...

balde

Calciomercato Roma, dalla Spagna: incontro esplorativo per Balde del Barcellona. Sul terzino sinistro anche Juventus, Monaco e club di Premier

Il Barcellona pensa alla rivoluzione in vista della sessione invernale di calciomercato e apre alla cessione di Alejandro Balde. Secondo quanto riferito da media spagnoli, il club blaugrana sarebbe di...

NOTIZIE POPOLARI
Carrick

Manchester United, Carrick torna sul match contro la Roma: "Una serata fantastica. Il primo tempo non è stato così male"

kone

Roma-Sassuolo, i convocati di Gasperini: c'è Konè. Out Mancini, Gollini e Dybala

settore ospiti roma 4

Bologna-Roma, il settore ospiti sarà giallorosso: spostata la partita di Basket tra la Virtus e il Partizan Belgrado

Nusa

Calciomercato Roma: proibitiva la pista Nusa per gennaio. In estate il club giallorosso ha chiesto informazioni ma il Lipsia ha alzato il muro

Maccaroni

Roma-Sassuolo: il classe 2008 Maccaroni verso la convocazione

screenshot-2026-04-16-134702

Papa Leone XIV: viaggio in Sudamerica con l'aereo intitolato a Daniele De Rossi

VAI AL CANALE
Foto
Trigoria, allenamento pomeridiano 05.11.2026

Trigoria, allenamento pomeridiano 05.11.2026

Champions League: Manchester United-Roma 3.11.2026

Champions League: Manchester United-Roma 3.11.2026

Loading