Femminile, Thogersen: "Grande prestazione su un campo difficile. Voglia fare una bella prestazione anche in Champions" (VIDEO)

Al termine della rotonda vittoria per 0-4 sul campo del Como, la centrocampista della Roma Femminile Frederikke Thogersen ha analizzato ai microfoni la prestazione delle giallorosse, capaci di blindare il primato in classifica con una prova di grande personalità.

"Abbiamo fatto una grande prestazione in un campo difficile" – ha dichiarato la calciatrice – "Abbiamo portato rispetto a una squadra che ha investito, ma prima ci siamo dette che dovevamo andare a far vedere che noi siamo comunque prime, e l'abbiamo fatto. Di questo sono molto orgogliosa e contenta".

Un successo costruito con ordine e gestito con intelligenza tattica anche nella ripresa, come svelato dalla stessa Thogersen: "Cosa ci siamo dette tra primo e secondo tempo? Di dove potevamo mantenere un po' più la palla, perché lo spazio c'era, anche se il campo era stretto. Ci lasciavano giocare e l'abbiamo gestito bene nel secondo tempo".

Chiusa la pratica in campionato, la testa è già proiettata al prossimo e fondamentale appuntamento europeo: "Vogliamo provare a fare il meglio in Champions: in primis vogliamo fare una bella prestazione e poi speriamo di fare anche punti".