Calciomercato Roma, dalla Spagna: incontro esplorativo per Balde del Barcellona. Sul terzino sinistro anche Juventus, Monaco e club di Premier

Calciomercato Roma, dalla Spagna: incontro esplorativo per Balde del Barcellona. Sul terzino sinistro anche Juventus, Monaco e club di PremierMercato
Leggi anche
APPENA ARRIVATO
Coppe Europee? Tifa con noi!
Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...
Femminile, Piovani: "Prestazione figlia del lavoro, ma non abbiamo ancora fatto niente. Ora dobbiamo vincere con il Servette" (VIDEO)
Al termine del rotondo 0-4 conquistato sul campo del Como, il tecnico della Roma Femminile Giampiero Piovani è intervenuto ai microfoni per analizzare la straordinaria prestazione delle sue ragazze:"L...
Femminile, Thogersen: "Grande prestazione su un campo difficile. Voglia fare una bella prestazione anche in Champions" (VIDEO)
Al termine della rotonda vittoria per 0-4 sul campo del Como, la centrocampista della Roma Femminile Frederikke Thogersen ha analizzato ai microfoni la prestazione delle giallorosse, capaci di blindar...
Mancini: risentimento muscolare al flessore per il difensore. Out contro il Sassuolo, salterà anche la Nazionale
Tegola il giorno di Roma-Sasuolo per Gian Piero Gasperini. Gianluca Mancini infatti ha riportato un risentimento muscolare al flessore destro che lo ha messo fuorigioco per la sfida contro la squadra...