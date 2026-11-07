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Calciomercato Roma, dalla Spagna: incontro esplorativo per Balde del Barcellona. Sul terzino sinistro anche Juventus, Monaco e club di Premier

Mercato
di Paolo Rosi
balde
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Il Barcellona pensa alla rivoluzione in vista della sessione invernale di calciomercato e apre alla cessione di Alejandro Balde. Secondo quanto riferito da media spagnoli, il club blaugrana sarebbe disposto a valutare la partenza del terzino sinistro, inserito nella lista dei giocatori sacrificabili per alleggerire la rosa e favorire nuovi innesti.
La formula ideale per i catalani sarebbe quella del prestito con diritto o obbligo di riscatto, ma sulle tracce del giovane laterale la concorrenza è particolarmente fitta. Oltre a diversi top club di Premier League (Liverpool, Aston Villa, Manchester United, Manchester City e Tottenham) e al Monaco, in Italia si sono mosse con decisione Roma e Juventus. Le due società di Serie A avrebbero infatti già avuto un primo incontro esplorativo per sondare la fattibilità dell'operazione, sebbene il principale ostacolo resti rappresentato dall'ingaggio del calciatore, un parametro economico complesso da inserire negli equilibri del mercato di gennaio.
(sport.es)
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