Settore giovanile: svanisce il sogno dell'Under 16. La vittoria per 2-1 contro l'Inter non basta

Mentre la Roma di Gian Piero Gasperini si gode le vacanze, con il rientro a Trigoria fissato al 13 luglio, alcune formazioni del settore giovanile sono ancora impegnate. Per l'Under 16 di Ciaralli non è bastata la vittoria per 2-1 contro l'Inter. Il percorso dei giallorossi si interrompe così in semifinale.

Dopo aver partecipato al "Memorial Carlo Zecchini" l'Under 14 giallorossa in questa settimana è scesa in campo per il prestigioso torneo internazionale Abano Football Trophy. Nella fase a gironi la squadra allenata da D'Andrea si è imposta per 3-1 contro lo Strasburgo, trascinati dalla doppietta di Pelone e la rete di Moretti. Nella seconda partita del raggruppamento è arrivato un poker convincente ai danni del Bologna: prima a segno Bove e Panattoni, poi ancora sugli scudi Pelone con un'altra doppietta. Indolore, invece, la sconfitta per 1-3 contro l'Utrecht in cui è andato in gol ancora Bove. La Roma si è comunque qualificata da prima nel girone. Nei quarti di finale c'è stata la sfida contro il Como: dopo l'1-1 al termine del tempo regolamentare con la rete firmata da D'Eletto, i capitolini hanno avuto la meglio ai calci di rigore con D'Eletto che ha segnato il penalty decisivo. In semifinale sfida affascinante contro lo Sporting Lisbona: la Roma è passata per 1-0, decisiva la rete firmata da Bove. Nell'atto finale i giallorossi si sono arresi al Napoli: 1-0 per i partenopei, a segno Caiazza.

Non ce l'ha fatta, invece, a qualificarsi per la semifinale Scudetto l'Under 15. Dopo la sconfitta esterna per 2-0 contro la Fiorentina, i ragazzi di Trombetti non sono riusciti a ribaltare la situazione a Trigoria. Contro la Viola la gara di ritorno termina 1-1: i toscani si sono portati in vantaggio con la rete di Plepi al 39', la Roma ha risposto con Pica al 50'. Un pareggio che, quindi, non basta ai capitolini che arrestano il proprio cammino ai quarti di finale.

Fallisce l'obiettivo rimonta della Roma Under 16. Il successo per 2-1 contro l'Inter, arrivato a Trigoria nella giornata di ieri, non è bastato per ottenere la qualificazione alla finale nazionale. Decisivo il ko maturato nella gara d'andata, quando i nerazzurri vinsero per 2-0. I ragazzi di Ciaralli hanno provato a ribaltare lo svantaggio, nonostante ad andare in vantaggio sia stata l'Inter con la rete di Omini in apertura. I giallorossi hanno risposto con le reti di Sperlonga e Basile. Il 2-1 finale lascia l'amaro in bocca. Ad accedere in finale è l'Inter.

In settimana, invece, l'Under 17 tenterà di compiere una rimonta ancora più complessa. I giallorossi sono stati sconfitti pesantemente a Trigoria nella gara d'andata dei quarti di finale contro la Juventus per 2-5. I capitolini guidati da Toti scenderanno in campo a Torino contro i bianconeri mercoledì 17 giugno.

Svanito il sogno, invece, per la Roma Under 18 di Mattia Scala che cade malamente in casa per 0-2 contro il Bologna. Ai giallorossi sarebbe bastato un pareggio, ma le reti di Lo Monaco e Libra spediscono permettono ai felsinei di raggiungere la finale i in cui affronteranno l'Inter.

La Primavera di Guidi, invece, ha chiuso la propria stagione dopo il ko interno contro il Bologna arrivato nel primo turno dei playoff scudetto. I giallorossi hanno chiuso la regular season al quarto posto e sono usciti di scena alla prima eliminatoria contro i felsinei.

I risultati delle partite della Roma

Under 16, ritorno semifinale campionato: Roma 2-1 Inter (Omini, Sperlonga, Basile)