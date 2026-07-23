Roma, sospiro di sollievo per Pisilli: il problema al polpaccio non preoccupa

Sospiro di sollievo dagli esami strumentali per Niccolò #Pisilli: il problema muscolare al polpaccio non è grave. Oggi sarà assente contro il Trastevere #ASRoma @tempoweb— Filippo Biafora (@Fil_Biafora) July 23, 2026
All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...
Alessandro Frara, all'interno della Roma, sarà Loan Manager. Lo ha spiegato Manà Manà Sport. In poche parole, al fianco del direttore sportivo D'Amico, si occuperà della gestione dei calciatori in pr...
L'Aston Villa ha ufficializzato proprio in questi minuti l'arrivo di Garnacho. Il giocatore, prelevato dal Chelsea in prestito con obbligo di riscatto, si unisce a Emery. Ed è proprio una foto con il...
Manu Koné è entrato nel mirino di alcune squadre di Premier League e, tra queste, c'è anche il Manchester United. Ma i Red Devils, secondo le informazioni del giornalista, non hanno fretta. Il frances...
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