Roma, sospiro di sollievo per Pisilli: il problema al polpaccio non preoccupa

Sospiro di sollievo in casa Roma, stando alle informazioni del giornalista. Niccolò Pisilli - che comunque sarà assente all'amichevole contro il Trastevere in programma alle 18 - non ha grossi problemi al polpaccio.

Gli esami strumentali ai quali si è sottoposto non hanno evidenziati delle situazioni che tengono in apprensione Gasperini.