Roma, per Frara il ruolo sarà di Loan Manager

All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...
Sospiro di sollievo in casa Roma, stando alle informazioni del giornalista. Niccolò Pisilli - che comunque sarà assente all'amichevole contro il Trastevere in programma alle 18 - non ha grossi problem...
L'Aston Villa ha ufficializzato proprio in questi minuti l'arrivo di Garnacho. Il giocatore, prelevato dal Chelsea in prestito con obbligo di riscatto, si unisce a Emery. Ed è proprio una foto con il...
Manu Koné è entrato nel mirino di alcune squadre di Premier League e, tra queste, c'è anche il Manchester United. Ma i Red Devils, secondo le informazioni del giornalista, non hanno fretta. Il frances...
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