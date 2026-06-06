Fiorentina, Angeloni (resp. settore giovanile): "L'interesse della Roma fa piacere, ma rimango qui. Sto lavorando per il futuro della Viola" (VIDEO)

GAZZETTA REGIONALE - Valentino Angeloni, responsabile del settore giovanile della Fiorentina, ha rilasciato un'intervista al portale e tra i vari temi trattati si è soffermato sulle voci di mercato che lo hanno accostato alla Roma. Ecco le sue parole, che arrivano dopo l'intervento del direttore del settore giovanile dell'Inter Massimo Tarantino (anche lui seguito dal club giallorosso nelle scorse settimane).
A Roma si parla anche di lei come nuovo responsabile del settore giovanile: cosa si sente di dire?
"Sono a Firenze e rimango qui, è il mio desiderio. Fa piacere ed è ovvio, dato che si tratta della Roma. Io sono nato a Roma, ho giocato lì da bambino ai tempi di Anzalone. La Roma è un club importante, ma lo è molto la Fiorentina. Sono molto concentrato su quello che ho fatto, che devo fare e che farò. Stiamo lavorando con il direttore Paratici e con tutta l’area che lui dirige per il futuro della Fiorentina".