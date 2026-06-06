Fiorentina, Angeloni (resp. settore giovanile): "L'interesse della Roma fa piacere, ma rimango qui. Sto lavorando per il futuro della Viola" (VIDEO)

GAZZETTA REGIONALE - Valentino Angeloni, responsabile del settore giovanile della Fiorentina, ha rilasciato un'intervista al portale e tra i vari temi trattati si è soffermato sulle voci di mercato che lo hanno accostato alla Roma . Ecco le sue parole, che arrivano dopo l'intervento del direttore del settore giovanile dell'Inter Massimo Tarantino (anche lui seguito dal club giallorosso nelle scorse settimane).

A Roma si parla anche di lei come nuovo responsabile del settore giovanile: cosa si sente di dire?

"Sono a Firenze e rimango qui, è il mio desiderio. Fa piacere ed è ovvio, dato che si tratta della Roma. Io sono nato a Roma, ho giocato lì da bambino ai tempi di Anzalone. La Roma è un club importante, ma lo è molto la Fiorentina. Sono molto concentrato su quello che ho fatto, che devo fare e che farò. Stiamo lavorando con il direttore Paratici e con tutta l’area che lui dirige per il futuro della Fiorentina".



