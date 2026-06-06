Inter, Tarantino (resp. settore giovanile): "Roma? Opportunità che non si è concretizzata, ma sono contento di lavorare per i nerazzurri" (VIDEO)

GAZZETTA REGIONALE - Massimo Tarantino, responsabile del settore giovanile dell'Inter, ha rilasciato un'intervista al portale e tra i vari temi trattati si è soffermato sulle voci di mercato che lo hanno accostato alla Roma. La fumata bianca sembrava davvero a un passo, ma alla fine la trattativa non è andata in porto e ora i giallorossi sono alla ricerca di un nuovo direttore. Ecco le sue parole.

Cosa è successo con la Roma?

"Sono cose che nel calcio capitano. C'è stata quest'opportunità che non si è concretizzata. Oggi porto avanti il mio lavoro all'Inter. Sono contentissimo di poter continuare il mio lavoro all'interno di un club come questo. Sono concentrato e focalizzato solo ed esclusivamente sull'Inter".



