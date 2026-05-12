Settore giovanile: a rischio l'arrivo di Tarantino. La firma era prevista per il 4 maggio

Il futuro di Massimo Tarantino potrebbe essere lontano da Roma. L'ex responsabile del settore giovanile dell'Inter era pronto a unirsi al club giallorosso e a ricoprire lo stesso ruolo nonostante l'addio di Claudio Ranieri (che lo aveva scelto), ma ora la trattativa sarebbe completamente congelata. Come rivelato dal sito, la firma sul contratto era prevista per lunedì 4 maggio, quando i Friedkin sarebbero dovuti sbarcare nella Capitale per sistemare anche la questione legata al progetto quinquennale riguardante il settore giovanile. Ad oggi però non c'è stata alcuna fumata bianca e, qualora la situazione non dovesse cambiare entro una settimana, l'accordo potrebbe clamorosamente saltare.

(gazzettaregionale.it)