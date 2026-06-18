Roma mondiale: da Koné a Ndicka, ecco i 5 giocatori giallorossi pronti a conquistare l'America

Con il fischio d’inizio della sfida inaugurale tra Messico e Sudafrica si è aperta ufficialmente l’edizione 2026 della Coppa del Mondo, ospitata per la prima volta congiuntamente da Canada, Messico e Stati Uniti. Il torneo più atteso del panorama calcistico internazionale entra così nel vivo, regalando ai tifosi un mese di spettacolo e di grandi emozioni. Anche i sostenitori della Roma hanno più di un motivo per seguire con attenzione la competizione: ben cinque calciatori giallorossi sono infatti impegnati con le rispettive nazionali e puntano a essere protagonisti già nella fase a gironi. Un motivo di orgoglio per il club capitolino, che vede alcuni dei suoi elementi più importanti misurarsi sul palcoscenico mondiale contro le migliori selezioni del pianeta.

Koné con la Francia e Malen con l'Olanda

Tra i profili più attesi spiccano senza ombra di dubbio Manu Koné e Donyell Malen, chiamati a rappresentare due autentiche superpotenze del calcio europeo. Il centrocampista francese sarà uno degli uomini a disposizione della Francia nel Gruppo I, dove i Bleus affronteranno Senegal, Iraq e Norvegia con l’obiettivo dichiarato di chiudere al primo posto e proseguire il cammino verso la fase a eliminazione diretta. Koné arriva al torneo forte di una stagione di alto livello e potrebbe ritagliarsi uno spazio importante in una delle rose più competitive dell’intera manifestazione. Le nazionali europee sono pronte a far valere la propria superiorità tecnica fin dal debutto. Guardando da vicino le quote mondiali , infatti, la Francia si conferma la favorita per il titolo, un dettaglio che valorizza ancora di più la presenza del giallorosso Koné nella rosa dei Bleus. Dall’altra parte c’è Donyell Malen, stella offensiva dell’Olanda e giocatore chiamato a garantire qualità, velocità e gol alla formazione orange. Inserita nel Gruppo F, la selezione neerlandese ha già fatto il proprio esordio il 14 giugno contro il Giappone pareggiando 2- 2, dopodiché affronterà Svezia e Tunisia in un raggruppamento che promette equilibrio e spettacolo. Per Malen il Mondiale rappresenta un’occasione preziosa per confermare il proprio valore anche a livello internazionale e trascinare i compagni verso un piazzamento di prestigio. Le sue caratteristiche offensive e la capacità di incidere negli ultimi metri potrebbero rivelarsi decisive nelle gare più combattute della fase iniziale.

Gli altri giallorossi impegnati al Mondiale

La pattuglia giallorossa impegnata oltreoceano non si limita però a Francia e Olanda. Grande attenzione merita anche Evan Ndicka, ormai punto di riferimento assoluto della Costa d’Avorio e leader di un reparto difensivo chiamato a confrontarsi con avversari di altissimo livello. Inseriti nel Gruppo E, gli ivoriani avranno nel big match contro la Germania del 20 giugno uno degli appuntamenti più delicati del loro cammino, una sfida che potrebbe indirizzare la corsa verso gli ottavi di finale. L’esperienza internazionale maturata dal difensore romanista potrebbe rappresentare un’arma fondamentale per contenere gli attacchi delle grandi potenze del torneo. A centrocampo, invece, riflettori puntati su Neil El Aynaoui, convocato con il Marocco per affrontare un percorso particolarmente impegnativo nel Gruppo C. La selezione nordafricana ha esordito subito contro il Brasile, una delle favorite per la conquista del titolo, in una partita che, terminata sul punteggio di 1-1 , ha già dimostrato le ambizioni della squadra. El Aynaoui sarà chiamato a mettere in mostra le sue qualità in fase di costruzione e interdizione, cercando di garantire equilibrio e intensità contro avversari di primissimo livello. Per il centrocampista romanista il Mondiale rappresenta anche un’importante occasione di crescita personale e di consacrazione sul palcoscenico internazionale. Chiude il quintetto giallorosso Zeki Çelik, elemento di esperienza e affidabilità della Turchia nel Gruppo D. Il laterale sarà uno dei punti fermi della nazionale turca, impegnata in un girone che culminerà con la sfida ai padroni di casa degli Stati Uniti nella terza giornata. Un incontro che potrebbe risultare decisivo per la qualificazione e nel quale il contributo del difensore sarà determinante sia in fase difensiva sia nelle transizioni offensive. La sua duttilità e la capacità di interpretare più ruoli lungo la fascia rappresentano qualità molto apprezzate dal commissario tecnico Vincenzo Montella.

Dove seguire i 5 giallorossi al Mondiale

In un Mondiale che si preannuncia ricco di sorprese e grandi sfide, i tifosi della Roma avranno dunque numerosi motivi per seguire con interesse il cammino delle varie nazionali. Sebbene manchino le emozioni delle domeniche allo Stadio Olimpico e la partecipazione dell’Italia lasci un inevitabile senso di amarezza, la presenza di cinque protagonisti giallorossi rende il torneo particolarmente coinvolgente anche per il pubblico capitolino. Grazie alla copertura televisiva condivisa tra Rai e DAZN sarà possibile seguire da vicino tutte le loro prestazioni, accompagnandoli in un’avventura mondiale che potrebbe regalare soddisfazioni personali e contribuire ad accrescere ulteriormente il prestigio internazionale della Roma.





