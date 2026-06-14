Marocco, El Aynaoui: "Siamo soddisfatti della prestazione. Il futuro? A Roma sto bene e resterò"

Un buon esordio al Mondiale 2026 per Neil El Aynaoui che è sceso in campo per tutta la partita giocata dal suo Marocco contro il Brasile. La sfida è terminata 1-1 e il centrocampista giallorosso nei minuti finali è andato vicino a siglare il gol vittoria con una conclusione dalla distanza. Nel post partita El Aynaoui ha parlato del match ma anche del suo futuro: "Abbiamo fatto la partita che volevamo fare e siamo soddisfatti della prestazione e ora siamo concentrati sulla Scozia". E sul futuro: "A Roma sto bene, molto bene. Se resterò? Sì, certo".