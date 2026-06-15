Olanda-Giappone 2-2: Segnali positivi da Malen, in gol anche Summerville

L’Olanda spreca il doppio vantaggio e pareggia 2-2 contro il Giappone nella prima gara del gruppo F della fase a gironi dei Mondiali. Una partita a due facce per gli Orange, padroni del gioco per larghi tratti del match, ma raggiunti nel finale dalla reazione della formazione nipponica. In ottica Roma, segnali positivi da Donyell Malen. L'attaccante giallorosso è stato tra i più vivaci dell’attacco olandese, creando diverse occasioni e costringendo più volte Suzuki a interventi decisivi per evitare il gol. A prendersi la scena è stato però Crysencio Summerville, autore di una splendida rete: l’attaccante si è accentrato dalla sinistra e, dal limite dell’area, ha lasciato partire un potente sinistro che si è insaccato dopo aver colpito il palo, senza lasciare scampo a Suzuki. Dopo aver controllato la partita e trovato due volte il vantaggio, l’Olanda ha progressivamente abbassato il proprio baricentro sul 2-1, concedendo campo al Giappone. La crescita dei nipponici nel finale è stata premiata dal gol del definitivo 2-2, che ha fissato il risultato al termine di una sfida ricca di occasioni.