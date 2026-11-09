Roma, con la sosta Trigoria si svuota: ecco tutti gli impegni dei romanisti in giro per il mondo

Arriva la sosta per le nazionali di novembre e Trigoria si svuota. Sono ben 13 i calciatori romanisti convocati dalle rispettive nazionali. Gian Piero Gasperini, inevitabilmente, dovrà lavorare con un gruppo minimo di giocatori. Sosta che servirà essenzialmente per recuperare al meglio Paulo Dybala, Mile Svilar e anche Manu Koné, titolare con il Sassuolo e non convocato dalla Francia di Zidane. Il numero 17 potrà continuare a lavorare con serenità a Trigoria.

Per quanto concerne la nazionale maggiore italiana sono due gli azzurri presenti: Daniele Ghilardi e Niccolò Pisilli . Costretto al forfait, invece, Gianluca Mancini a causa del risentimento muscolare avvertito prima del match contro il Sassuolo. L'Italia affronterà la Francia il 12 novembre a San Siro, mentre il 15 dicembre ci sarà la trasferta in Belgio. Si tratta degli ultimi due impegni del girone di Nations League.

Nella selezione Under 21, invece, c'è Emanuele Lulli: il classe 2007 giallorosso sarà protagonista nelle amichevoli contro Francia e Belgio, rispettivamente il 13 e 16 novembre.

Sono tre gli argentini romanisti convocati da Scaloni: Balerdi, Soulé e Castro, voleranno oltreoceano per rispondere alla chiamata dell'Albiceleste. Due le amichevoli internazionali in programma: contro l'Uruguay il 14 novembre, mentre l'altro appuntamento è fissato per la mezzanotte italiana del 18 novembre contro la Costa Rica.

Torna con la nazionale, invece, Wesley: il laterale brasiliano, che ha dovuto dare forfait durante la sosta di settembre, è stato nuovamente convocato da Carlo Ancelotti. Il numero 43 sarà impegnato in due amichevoli contro Giappone (14 novembre) e Singapore (17 novembre).

Un altro giallorosso che ha saltato la chiamata della propria nazionale nella prima sosta stagionale a causa di un problema fisico, è Donyell Malen. Il bomber romanista, convocato da Xavi, affronterà la Grecia il 13 novembre e la Germania il 16 novembre. Entrambi match di Nations League.

Malen, quindi, affronterà un suo compagno di squadra: perché con la Grecia c'è Koulierakis che oltre agli orange affronterà la Serbia il 16 novembre.

C'è anche un romanista che è alla caccia dell'esordio assoluto con la nazionale maggiore e si tratta di Rodrigo Mora. Il classe 2007, andato a segno negli ultimi 3 match di Serie A, è stato convocato da Jorge Jesus per gli impegni di Nations League contro Danimarca (14 novembre) e Galles (17 novembre).

Parte con la propria nazionale anche Evan Ndicka. Il difensore giallorosso è stato convocato da Herve Renard per gli impegni validi per le qualificazioni alla Coppa d'Africa. Il numero 5 romanista affronterà per due volte il Gambia, il 12 e 17 novembre.

Due i portieri romanisti convocati in nazionale: Vasquez, che è sceso in campo nelle ultime due partite contro Manchester United e Sassuolo, torna a rispondere alla chiamata della nazionale colombiana a 3 anni di distanza. In programma due amichevoli internazionali entrambe contro il Cile il 13 e 17 novembre. Infine, Giorgio De Marzi è stato convocato dalla selezione Under 20 degli Stati Uniti d'America per sfide amichevoli contro Giappone (12 novembre), Colombia (14 novembre) e Paraguay (17 novembre).