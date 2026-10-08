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Italia U21, Baldini: "Pisilli è stato chiamato in nazionale maggiore quando ha cominciato a giocare nella Roma"

Nazionali
di victoria middei
Baldini
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Intervistato dopo gli impegni con la sua nazionale italiana Under 21, con cui ha staccato il pass per l'Europeo di categoria, Silvio Baldini ha parlato anche della necessità per i giovani di trovare spazio nei propri club. Il commissario tecnico ha portato come esempio Niccolò Pisilli, protagonista di un percorso che lo ha portato dalla Roma alla Nazionale: "Penso a Pisilli all'inizio dell'anno scorso, quando non giocava nella Roma. Poi è stato impiegato ed è arrivato in Nazionale maggiore. Se non giocano, questi ragazzi non progrediscono. Il talento non va imprigionato nella tattica". Baldini ha poi sottolineato la qualità della sua Under 21, spiegando di considerare pronti per il salto in Nazionale maggiore diversi giocatori del gruppo: "11 o 12 per me sono prontissimi per la Nazionale maggiore, basta scegliere. Io non scelgo, per me sono come dei figli".
(gasport)

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