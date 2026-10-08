Italia U21, Baldini: "Pisilli è stato chiamato in nazionale maggiore quando ha cominciato a giocare nella Roma"

Mourinho: "Ho dato tutto per i romanisti. Dopo Budapest sono tornato morto. Ho pagato perché avevo una visione diversa dalla proprietà"

ott 08, 11:46

José Mourinho è pronto a tornare allo Stadio Olimpico. Il 14 ottobre, in occasione di Roma-Real Madrid, il tecnico portoghese ritroverà il popolo romanista con cui ha vissuto due anni e mezzo pieni di...