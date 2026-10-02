Pisilli protagonista con Gasp e in Under 21: "Sogno lo scudetto"

"Abbiamo sconfitto con i fatti il tipico fatalismo romano", racconta con un certo orgoglio Maurizio Veloccia, l'assessore che per mestiere si occupa, definizione alla mano, di "studiare, progettare e...
Gasperini perde pezzi: si ferma Cristante. La prima metà della sosta per le nazionali era trascorsa senza paterni a Trigoria, ma nelle ultime ore il tecnico ha dovuto constatare lo stop di Cristante,...
Adesso sì, è la Roma di Gasperini. Nessun refuso, solo la constatazione di come dopo un anno di rodaggio ad alti livelli, in questo avvio di stagione il motore a Trigoria ha cominciato a viaggiare con...
Dopo il "no" alla Nazionale a causa di una lombalgia, il centrocampista della Roma si è fermato di nuovo per un problema al ginocchio. Un'infiammazione che rischia seriamente di fargli saltare la deli...
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