Cristante, nuovo stop. Rischio forfait a Como

Dopo il "no" alla Nazionale a causa di una lombalgia, il centrocampista della Roma si è fermato di nuovo per un problema al ginocchio. Un'infiammazione che rischia seriamente di fargli saltare la delicata trasferta di Como in programma l'11 ottobre. Un duro colpo per Bryan, che non salta una partita per infortunio dal match di Europa League contro l'AZ Alkmaar del 23 gennaio 2025. Nelle prossime ore effettuerà nuovi controlli per stabilire con certezza i tempi di recupero. Le partite in fila saranno tante e Gasperini ha intenzione di evitare ogni rischio. Per far coppia con Koné il ballottaggio è aperto tra Pisilli e De Roon. Il secondo scalpita per la prima da titolare ed è l'unico ad esser stato a completa disposizione del tecnico durante la maxi-sosta. La condizione atletica è tra le migliori e l'olandese non ha di certo bisogno di tempo per calarsi nel sistema tattico di Gian Piero. Migliorano, invece, le condizioni di Malen e Wesley, che ci saranno al 100% contro la squadra di Fabregas. (...)

(Il Messaggero)