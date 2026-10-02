L'altra Roma vuole crescere

C'è ancora una Roma da scoprire. Il primo di ciclo di partite è passato, in mezzo solamente una gara di Champions e di conseguenza le rotazioni sono state ridotte al minimo. Spazio ai soliti fatta eccezione per le coppie Ndicka/Balerdi e Molina/Lulli. Da ottobre, però, la musica cambierà. Un mese intenso nel quale ci saranno nove sfide in ventotto giorni prima dell'ultima sosta per le nazionali del 2026. Gli occhi saranno soprattutto sull'attacco. Dybala e Malen sono imprescindibili ma non potranno giocarle tutte e le attenzioni si sposteranno su Mora e Castro. In due sono costati 61 milioni e insieme hanno collezionato 280 minuti. Meno di nove componenti della rosa tra cui Paulo (404) e Donyell (341) e quasi gli stessi di Soulé fermo a 279. Che Gasperini non ami sentir parlare di turnover è ormai chiaro, ma per superare l'infernale tour de force del prossimo mese ci sarà bisogno di tutti. Durante la sosta il tecnico ha potuto lavorare con un gruppo dimezzato, ma questi giorni sono serviti a giocatori come Molina e de Roon per trovare la miglior condizione atletica. (...) Cristante (in dubbio per domenica) è il giocatore di movimento ad aver giocato di più, mentre Koné ha saltato solamente quella col Toro' per un fastidio al ginocchio. Ora lo spazio aumenterà per Pisilli e in particolare per de Roon. (...) L'uomo misterioso di queste prime giornate di campionato è senza dubbio Koulierakis. Il greco è stato il secondo acquisto della sessione estiva, un colpo da 15 milioni più bonus che fino a questo momento non si è mai visto. Pari a zero anche lo spazio in nazionale nelle due sfide di Nations League. (...) Al rientro dalla sosta si riaprirà il sipario anche per Pellegrini. Mai sceso in campo fino a questo momento causa infortunio e pronto ad essere una sorta di nuovo acquisto. Le possibilità non mancheranno per lui come per tutti gli altri. L'obiettivo della Roma 'B' è conquistare la fiducia di Gasperini che ha bisogno di tutto il gruppo per alimentare i sogni di gloria.

(Il Messaggero)