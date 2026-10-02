Si ferma Cristante, stop di 3 settimane

"Abbiamo sconfitto con i fatti il tipico fatalismo romano", racconta con un certo orgoglio Maurizio Veloccia, l'assessore che per mestiere si occupa, definizione alla mano, di "studiare, progettare e...
Niccolò Pisilli sempre più al centro. In questi giorni protagonista con la maglia dell'Italia under 21, l'azzurro ha scaldato il cuore del tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini. Da una stagione all...
Adesso sì, è la Roma di Gasperini. Nessun refuso, solo la constatazione di come dopo un anno di rodaggio ad alti livelli, in questo avvio di stagione il motore a Trigoria ha cominciato a viaggiare con...
Dopo il "no" alla Nazionale a causa di una lombalgia, il centrocampista della Roma si è fermato di nuovo per un problema al ginocchio. Un'infiammazione che rischia seriamente di fargli saltare la deli...
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