Si ferma Cristante, stop di 3 settimane

Gasperini perde pezzi: si ferma Cristante. La prima metà della sosta per le nazionali era trascorsa senza paterni a Trigoria, ma nelle ultime ore il tecnico ha dovuto constatare lo stop di Cristante, uno dei perni del suo centrocampo. Il classe 1995, che ha rinunciato alla chiamata dell'Italia per una lombalgia, si è fermato in settimana per un fastidio al ginocchio. Inizialmente si pensava solo a una leggera infiammazione, ma il problema è più serio e il mediano rischia di stare fuori per due o tre settimane. (...) Si scaldano De Roon e Pisilli, per fare compagnia in mezzo al campo al solito Koné. (...)

(corsera)