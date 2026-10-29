Instagram, Wesley festeggia la convocazione con il Brasile: "Che i nuovi venti portino nuovi capitoli e traguardi" (FOTO)

Estes são os convocados para fechar 2026! 🇧🇷 Japão e Singapura, aí vamos nós ✈️ #BateNoPeito https://t.co/jOPiBkEB56— brasil (@CBF_Futebol) October 29, 2026
Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...
Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, è intervenuto nell'ultimo episodio del podcast Colpi da maestro, svelando diversi retroscena di mercato e di campo. Parlando delle scelte tecniche vis...
L'Udinese è tornata al lavoro in vista della sfida casalinga contro la Roma dopo il pareggio per 0-0 ottenuto in trasferta contro il Parma. Un punto che ha interrotto la serie negativa di sconfitte e...
A Trigoria la squadra prosegue la preparazione in vista del prossimo impegno di campionato. In vista della sfida di sabato, fissata per le ore 18:00 sul campo dell'Udinese, non è prevista alcuna confe...
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