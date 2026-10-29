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Instagram, Wesley festeggia la convocazione con il Brasile: "Che i nuovi venti portino nuovi capitoli e traguardi" (FOTO)

Nazionali
di Paolo Rosi
wesley brasile senegal
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Wesley festeggia la nuova chiamata con la maglia della Seleção, dopo aver dovuto rinunciare ai Mondiali a causa di un infortunio. Attraverso il proprio profilo social, l'esterno della Roma ha espresso tutta la sua gioia e l'orgoglio per essere stato inserito nell'elenco dei convocati del Brasile: "Che i nuovi venti portino nuovi capitoli, nuovi traguardi e ancora più motivi per ringraziare. Un'altra convocazione. Lo stesso orgoglio. La stessa voglia. Ti amo mio Brasile".
Di seguito la lista completa dei convocati dalla nazionale brasiliana per le sfide contro Giappone e SIngapore:
W. França Lima

W. França Lima

BrazilBrasile Età 23 Difensore

Friendly International

2026
Partite3
Gol0
Assist0
Giallo0
Rosso0
Giallo Rosso0

Champions League

2026/2027
Partite3
Gol0
Assist0
Giallo1
Rosso0
Giallo Rosso0

Serie A

2026/2027
Partite8
Gol0
Assist2
Giallo0
Rosso0
Giallo Rosso0

Club Friendlies 1

2026
Partite4
Gol0
Assist0
Giallo1
Rosso0
Giallo Rosso1

Coppa Italia

2026/2027
Partite0
Gol0
Assist0
Giallo0
Rosso0
Giallo Rosso0

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